Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужским пасьютом. В гонке преследования победу одержал француз Кентен Фийон-Майе. Лидер КМ в сезоне-2021/2022 прошел гонку за 31 минуту, допустив два промаха. Следом, с отставанием в восемь секунд, финишировал Александр Логинов. Он закончил гонку с одним штрафом. Третьим остался Антон Смольский. Биатлонист сборной Беларуси дважды махнул на рубеже и отстал от лидера на 13 секунд.

С этапа Кубка мира в Рупольдинге сборная России увезла золото мужской эстафеты и бронзу – женской. В личных гонках русским отличиться не удалось. Заключительный предолимпийский этап КМ пройдет в Антерсельве. Гонки пройдут с 20 по 23 января. В программе: индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета.

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