16 января Кристина Резцова заняла 36-е место в гонке преследования в Рупольдинге, допустив семь промахов. Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что не последнюю роль в подобном результате играет не самая лучшая атмосфера в команде: Кристина подустала психологически и, возможно, пропустит индивидуальную гонку в Антхольце на следующем этапе Кубка мира.

«Я думаю, что Кристина не побежит все гонки в Антхольце. Возможно, дочь пропустит индивидуальная гонку, погуляет просто вдали от всех и всего. Я тоже накануне Олимпиады 1992 года просто ушла и гуляла, ни с кем не общалась и пела песни. Думаю, что Кристина тоже себя восстановит психологически. Атмосфера в команде неидеальная. Знаете, если где-то за спиной услышала что-то, негатив срабатывает. Она устойчивая девчонка, справится.

Ad

Мое впечатление, что она психологически подустала. Физически она в порядке – думаю, она еще добавит. А психологически все эти разговоры и недомолвки ее утомляют. Она не показывает вид, но я чувствую, что внутри у нее все кружится и вертится. Чуть получше выступают Васнецова или Казакевич, их сразу записывают в лидеры сборной. Но Кристина – сильная девчонка, отбросит негатив и все нормализуется», – заявила Анфиса.

Оберхоф Перенос гонки из-за погоды, отсутствие зрителей. Этап в Оберхофе 04/01/2022 В 17:25

Хохфильцен Россия взяла серебро в эстафете Хохфильцена, Швеция – 1-я 11/12/2021 В 14:43