Говорят, что Доротея Вирер и Лиза Виттоцци поругались из-за лидерства в Кубке мира. Это правда?

Итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци возглавляют общий зачет Кубка мира. Перед этапом в Солт-Лейк-Сити они опережают остальных больше чем на сотню баллов, зато друг от друга их разделяет всего пять очков.

Поэтому когда на эстафету в Оберхофе не вышла Вирер, а через неделю в Рупольдинге командную гонку пропустила Виттоцци, русские медиа сразу запустили слухи, что у дамочек конфликт. Это как раз совпало с победами Лизы и ее спуртом за «Большим хрустальным глобусом».

Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, ИталияGetty Images

Ругань можно было заподозрить еще до первых пропусков стартов. За день до оберхофской эстафеты Федерико Милителло из OA Sport хвалил биатлонисток, но писал о них так: «Они талантливые и такие разные. Харизматичная и чарующая Вирер, которая знает, как понравиться, и с другой стороны, более молчаливая и рефлексирующая Виттоцци. Между ними никогда не было любви – здоровое уважение, но не дружба».

Через три дня после слухов из русского ТВ журналисты прямо спросили о конфликте Вирер. «У нас нормальные отношения, – покачала головой Доротея. – Борьба за первую строчку вообще ничего не изменила. Я не так зациклена на спорте».

Противостояние девушек вынесли на обложку официального журнала IBU, на которой под фото Лизы и Доро поместили заголовок «Непохожие близняшки итальянского биатлона». «По-моему, это наоборот большое преимущество, когда в твоей команде есть еще человек, который борется за верхушки рейтингов, – считает Вирер. – Мне не хватало этого несколько лет, но теперь с Лизой я могу каждый день соревноваться как с топ-атлетом. Это хороший стимул, чтобы вырваться за пределы возможностей».

На пресс-конференции в Кэнморе о конфликте еще раз спросили и у Виттоцци. «Нет, никогда не обсуждали с ней эту тему [лидерства на Кубке мира], – на ломаном английском ответила итальянка. – Мы с Доро друзья, нормально общаемся и не зацикливаемся на «Глобусе».

Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, ИталияGetty Images

«Это фейковые новости, – сообщил Eurosport.ru комментатор итальянской версии телеканала Дарио Пуппо. – Между Вирер и Виттоцци нет никаких проблем – одна получила отдых на одной неделе, другая на другой. Так что в нашей сборной нет никаких скандалов». На Апеннинах вспоминают историю лыжниц Мануэлы ди Ченты и Стефании Бельмондо, которых внутренняя конкуренция только подстегивала, и обе принесли стране четыре олимпийских золота.

У Доротеи еще нет «Большого хрустального глобуса», и она подчеркивает, что у Виттоцци впереди много лет в биатлоне. Даже если Вирер имеет в виду, что сейчас ее год и лучше не стоять на пути, то до ссор и ругани дело не доходит. В одной комнате итальянские примы спокойно уживутся, как и любой экстраверт с интровертом.

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