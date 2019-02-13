Союз биатлонистов России не получил 1,3 млн евро от спонсоров из-за решения IBU

Союз биатлонистов России никак не утвердит у руководства IBU нового спонсора организации. Еще до старта сезона-2018/19 СБР подписал трехлетнее соглашение с изданием «Пари Матч» на 1,34 миллиона евро.

Международный союз биатлонистов несколько раз не давал разрешение, поскольку у журнала идентичное название с известной букмекерской конторой.

«Последний раз этот вопрос обсуждался 31 января на исполкоме IBU, – заявил в интервью агентству ТАСС первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. – И.о. генсека IBU Мартин Кухенмайстер сообщил в письме, что наш запрос о спонсорском контракте с «Пари матч» был отклонен на основании дословно «очевидной путаницы в названии торговой марки».

Нуждов указал на контракт сборной Швеции с компанией ATG, занимающуюся ставками на спорт. Также чиновник заявил, что в правилах организации не сказано, что букмекерам запрещено спонсировать национальные федерации.

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин заявил, что исполком рассмотрит этот вопрос 11 марта после консультации с юристами.

В СБР подчеркнули, что готовы обратиться в арбитражный суд IBU при неудачном исходе дела.

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