Imago
Ветле Кристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-Сити, Бё 4 раза не попал на стойке и финишировал пятым
Лидер Кубка мира не попал на подиум – сенсация.
Ветле Шостад Кристиансен завершил оба огневых рубежа без промахов и преодолел дистанцию за 23:29.7. Он выиграл всего 1,3 секунды у Симона Дестьё из Франции, который промахнулся один раз.
Третье место с одной осечкой на стрельбе занял немец Роман Риис, стартовавший в последних номерах. Йоханнес Бё смазал четыре раза стоя и остался пятым, несмотря на феноменальный ход.
Лучшим из сборной России оказался Евгений Гараничев с одним непопаданием из положения лежа – он 15-й.
- Бё увеличил преимущество над Логиновым в общем зачете.
- Завтра, 16 февраля в Солт-Лейк-Сити состоятся гонки преследования.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте