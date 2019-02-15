Ветле Кристиансен выиграл спринт в Солт-Лейк-Сити, Бё 4 раза не попал на стойке и финишировал пятым

Ветле Шостад Кристиансен завершил оба огневых рубежа без промахов и преодолел дистанцию за 23:29.7. Он выиграл всего 1,3 секунды у Симона Дестьё из Франции, который промахнулся один раз.

Третье место с одной осечкой на стрельбе занял немец Роман Риис, стартовавший в последних номерах. Йоханнес Бё смазал четыре раза стоя и остался пятым, несмотря на феноменальный ход.

Лучшим из сборной России оказался Евгений Гараничев с одним непопаданием из положения лежа – он 15-й.

Бё увеличил преимущество над Логиновым в общем зачете.

Завтра, 16 февраля в Солт-Лейк-Сити состоятся гонки преследования.

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