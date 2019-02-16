Дениз Херрманн обогнала Франциску Хильдебранд на финише пасьюта

Дениз Херрманн из сборной Германии стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Она стартовала с седьмой позиции и показала результат 28:03,4 минуты при двух штрафных кругах.

Франциска Хильдебранд лидировала после последней стрельбы, но пришла к финишу второй. Немка отстала от победительницы на 4,2 секунды при одном промахе на огневом рубеже.

Бронзу взяла Кайса Макарайнен из сборной Финляндии. Она проиграла 16,5 секунды и промазала на стрельбище три раза.

Ульяна Кайшева заняла 11-е место. Русская биатлонистка закрыла 20 мишеней из 20, ее отставание +1:28,8 минуты.

Мужской пасьют в Солт-Лейк-Сити пройдет в ночь с 16 на 17 февраля в 0:10 по московскому времени.

Этап в Северной Америке двумя гонками – сингл-микстом и смешанной эстафетой – в воскресенье, 17 февраля.

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