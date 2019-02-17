Кентен Фийон-Майе выиграл пасьют, Александр Логинов – седьмой

Кентен Фийон-Майе стал победителем мужской гонки преследования на этапе в Солт-Лейк-Сити. Француз, закрывший все мишени, уходил с четвертого рубежа в одни ноги с Ветле Кристиансеном (1 промах), но в итоге привез норвежцу 25,9 секунды.

Тройку замкнул Симон Дестье (+47,3 секунды;3 промаха). Йоханнес Бё с пятью баранками финишировал четвертым (+1 минута 37,7 секунды).

Александр Логинов, стартовавший 28-м, занял седьмое место (+2.16,5; 3).

В воскресенье американский этап завершится супермикстом и смешанной эстафетой.

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