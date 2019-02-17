«Участвуйте в гонке вместо меня». Васнецова наехала на подписчиков, а потом удалила инстаграм

Российская биатлонистка Валерия Васнецова удалила страницу в инстаграме после публикации поста, написанного спортсменкой перед спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Внимание! Важный пост для всех «диванных и многознающих» любителей биатлона! Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов, и «искренне» вас поддерживать. Вы получите массу эмоций и невероятных ощущений.

Вы почувствуете, как с каждым метром дистанции отказывает каждая часть вашего тела, ощутите приятный вкус крови, невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и будут вываливаться изо рта. А ваши пальчики так подмерзнут, что потом вы почувствуете приятное ощущение того, как будто с вас сдирают ногти», – написала Васнецова 14 февраля, а спустя два дня удалила страничку.

В общем зачете Кубка мира Васнецова занимает 50-е место, в ее активе 81 балл.

На этапе в Солт-Лейк-Сити Валерия заняла 48-е место. В субботу, 16 февраля, биатлонистка по состоянию здоровья не вышла на старт гонки преследования.

Говорят, что Вирер и Виттоцци поругались из-за лидерства в Кубке мира. Это правда?

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