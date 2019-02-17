«Просто опоздал на старт. Извините». Гараничева сняли с гонки преследования в Солт-Лейк-Сити

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира и был снят с дистанции.

Гараничев объявился гораздо позже дозволенного срока опоздания на старт в дисциплине, который равен трем секундам.

«К сожалению, я Гараничева еще не видел. По простому говоря, это называется нарушением трудовой дисциплины. Как минимум для начала это порицание. Сейчас будем разговаривать и поймем ситуацию», – приводит слова старшего тренера резерва сборной России Сергея Белозерова Sportbox.

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт... Извините!» – покаялся Евгений перед подписчиками в инстаграме.

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