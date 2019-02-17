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Вирер и Хофер выиграли супермикст, Россия – 11-я
Финишировали дамы.
Итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер использовали 6 дополнительных патронов на двоих и выиграли супермикст. Второе место заняли представители Австрии Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. От итальянцев они отстали на 22,9 секунды, допустив 2 промаха.
На третьем месте расположились Антонин Гигонна и Юлия Симон из Франции. У них 8 непопаданий и штрафной круг. Французы – в 50,2 секунды позади Италии.
Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали 11-ми с четырьмя дополнительными патронами.
- Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится смешанной эстафетой.
- За Россию выступят Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргрита Васильева.
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