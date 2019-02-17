Ошибка Гараничева оказалась дорогой. Опоздание может обернуться пропуском гонки на чемпионате мира

Биатлонисты ошибаются не только при стрельбе. Домрачева путала лежку и стойку, Бьорндален выбирал не ту трассу. Регулярно кто-то неверно считает количество штрафных кругов или пуляет не по своим мишеням. Рядовые случаи, абсолютно ничего страшного.

Опоздание Евгения Гараничева на гонку преследования в Солт-Лейк-Сити тоже не выбивалось из ряда вон. Все бывает: невнимательность, человеческий фактор – хорошо, что не на чемпионате мира. Спортсмен в суматохе перепутал время, тренеры недосмотрели – такого лучше не допускать. Но раз это произошло – остается посмеяться, добавить случай в послужной список Гараничева к легендарным приседаниям и забыть его.

Если бы все было так просто. Евгений ехал на неоднозначные этапы в Северную Америку, чтобы обеспечить место в топ-15 общего зачета Кубка мира. Именно 15 первых из тотала напрямую попадают в масс-старт на чемпионат мира – остальные добираются по итогам ЧМ непосредственно.

Масс-старт в АнтерсельвеGetty Images

В Кэнморе прошла только одна личная гонка – укороченная индивидуалка. Гараничев трижды промазал, но финишировал 14-м и получил очки в общий зачет. Спринт некстати отменили, и без бонусов остались все биатлонисты. Этап в Солт-Лейк-Сити открывался спринтом, и Гараничев снова набрал баллы – он занял 15-е место и стал лучшим из сборной.

В гонке преследования условия были идеальными. Йоханнес Бё и Александр Логинов намазали на стойке, но оба не смогли объяснить своих промахов. Норвежец сравнил стрельбу с пощечиной, его русский преследователь в Кубке мира был шокирован ошибками. А Кентену Фийон-Майе удалось отстрелять безупречно. Евгений Гараничев мог бы оказаться в той гонке очень высоко, но самым курьезным образом опоздал на старт.

Ошибка оказалась дорогой. Гараничев не выполнил основную задачу – перед стартом чемпионата мира он остался в общем зачете 16-м. Масла в огонь добавляет факт, что от идущего 15-м Эрленда Бьонтегорда он отстает на одно очко. У норвежца – 349, у русского опоздуна – 348. В пасьюте Бьонтегорд стартовал с 27-го места и финишировал 23-м. С большой вероятностью Гараничев финишировал бы намного выше и напрямую отобрался в масс-старт.

Конечно, Евгений – опытный и высококвалифицированный биатлонист. Вряд ли для него обернется проблемой стать одним из 15-ти лучших на чемпионате мира. Наверняка будут и болеющие отказники, но Гараничеву было бы гораздо спокойнее, знай он о своем участии в масс-старте заранее. Пока у России напрямую в эту гонку проходит только Александр Логинов. Не вполне солидно.

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