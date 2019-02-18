Франция выиграла смешанную эстафету Солт-Лейк-Сити, Россия с Логиновым, но без Гараничева – седьмая

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Вторыми стали немцы с отставанием в 13,5 секунды. Бронза у норвежцев с двумя штрафными кругами, проигрыш французам – 1 минуты 2 секунды.

Российская сборная в составе Александра Поварницына, Александра Логинова, Ларисы Куклиной, Маргариты Васильевой финишировала седьмой с отставанием в 2 минуты 41 секунду.

В сингл-миксте победили Лукас Хофер и Доротея Вирер, Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали 11-ми.

Смешанная эстафета была последней гонкой Кубка мира перед ЧМ.

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