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Федерация биатлона США бойкотирует этап Кубка мира в России

Федерация биатлона США бойкотирует этап Кубка мира в России
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Причина все та же – борьба с допингом.

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Федерация биатлона США объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

«Недавнее решение Международного союза биатлонистов оставить финальный этап Кубка мира России совершенно неприемлемо.

В интересах чистого спорта и нашей собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях. Россия все еще не соответствует кодексу WADA, существуют угрозы для физического здоровья спортсменов, приезжающих в Россию, шесть атлетов отстранены IBU и МОК по итогам Сочи-2014, еще одно дело ожидает решения.

Проведение этапа Кубка мира в России несет возмутительный посыл безразличия к борьбе с допингом», – приводит Inside the Games слова американской федерации биатлона.

  • Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.
  • На данный момент сборные США и OAR принимают участие в ОИ в Пхёнчхане. США занимает четвертое место в общем медальном зачете, OAR – 10-е.

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