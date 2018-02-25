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В Белоруссии прошел первый в мире турнир по тракторному биатлону
Соревнования были посвящены олимпийской сборной Белоруссии.
Необычные соревнования прошли неподалеку от белорусского поселка Сутково – впервые в истории там организовали турнир по тракторному биатлону.
Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги. Вот только вместо лыж у спортсменов были мини-тракторы, а вместо винтовок – пейнтбольные ружья.
Турнир организаторы посвятили белорусским биатлонисткам, завоевавшим две медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане, передает РИА «Новости».
- Женская сборная Белоруссии стала олимпийским чемпионом в эстафете, а Дарья Домрачева взяла серебро еще и масс-старте.
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