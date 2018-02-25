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В Белоруссии прошел первый в мире турнир по тракторному биатлону

В Белоруссии прошел первый в мире турнир по тракторному биатлону
Eurosport

13 мин. назад

Соревнования были посвящены олимпийской сборной Белоруссии.

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Необычные соревнования прошли неподалеку от белорусского поселка Сутково – впервые в истории там организовали турнир по тракторному биатлону.

Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги. Вот только вместо лыж у спортсменов были мини-тракторы, а вместо винтовок – пейнтбольные ружья.

Турнир организаторы посвятили белорусским биатлонисткам, завоевавшим две медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане, передает РИА «Новости».

  • Женская сборная Белоруссии стала олимпийским чемпионом в эстафете, а Дарья Домрачева взяла серебро еще и масс-старте.

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