Eurosport
Американский биатлонист призвал норвежцев бойкотировать Кубок мира в Тюмени, но его проигнорировали
Лоуэлл Бэйли обломался.
Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли возмущен решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести этап Кубка мира в Тюмени.
«Тем самым совет директоров IBU продемонстрировал нежелание бороться за чистоту соревнований и права честных спортсменов», – заявил Бэйли в интервью NRK.
24 февраля Лоуэлл через твиттер обратился к норвежским спортсменам, призвав их бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
«Чехия, Канада и США бойкотируют, – написал Бэйли. – Норвежцы, займите жесткую позицию, и за вами последуют другие! Без решительных действий IBU продолжит развивать коррупцию, будет игнорировать интересы спортсменов, не станет защищать чистый спорт», – написал американец.
На его призыв никто не отреагировал.
- Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
- 10 декабря IBU ограничил в правах СБР, но не отстранил биатлонистов из России и не лишил Тюмень заключительного этапа Кубка мира-2017/18.