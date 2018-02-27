Американский биатлонист призвал норвежцев бойкотировать Кубок мира в Тюмени, но его проигнорировали

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Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли возмущен решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести этап Кубка мира в Тюмени.

«Тем самым совет директоров IBU продемонстрировал нежелание бороться за чистоту соревнований и права честных спортсменов», – заявил Бэйли в интервью NRK.

24 февраля Лоуэлл через твиттер обратился к норвежским спортсменам, призвав их бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«Чехия, Канада и США бойкотируют, – написал Бэйли. – Норвежцы, займите жесткую позицию, и за вами последуют другие! Без решительных действий IBU продолжит развивать коррупцию, будет игнорировать интересы спортсменов, не станет защищать чистый спорт», – написал американец.

На его призыв никто не отреагировал.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

10 декабря IBU ограничил в правах СБР, но не отстранил биатлонистов из России и не лишил Тюмень заключительного этапа Кубка мира-2017/18.

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