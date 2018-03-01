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Уле-Айнар Бьорндален отказался ехать в Россию в составе второй команды

Бьорндален отказался ехать в Россию в составе второй команды
Eurosport

1 час назад

Великому норвежцу не нужны подачки.

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44-летний норвежец Уле-Айнар Бьорндален не отобрался на Олимпиаду в Пхёнчхане, а теперь не попал в состав основной национальной команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет 5-11 марта.

Спортивный директор Федерации биатлона Норвегии Пер-Арне Ботнан предложил 8-кратному олимпийскому чемпиону и 20-кратному чемпиону мира поехать в Россию на заключительные этапы Кубка IBU в середине марта в составе второй команды, но Уле-Айнар отказался, сообщает vg.no.

  • Кубок IBU завершится в Увате (9-11 марта) и Ханты-Мансийске (13-17 марта).
  • Лучшие результаты в сезоне-2017/18 Бьорндален показал на этапе в Эстерсунде, где дважды стал 18-м.

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