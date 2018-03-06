«Я верю истцам, которые подали иск против Родченкова за клевету». Прохоров ответил адвокату Григория

Экс-глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров в письме адвокату Григория Родченкова Джиму Уолдену высказался о попытке запугивания иском против миллиардера и возможными санкциями в отношении его клуба НБА «Бруклин Нетс».

«Я верю трем истцам, которые подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя из всего того, что я знаю и что видел за их время в биатлоне, они были чистыми, поэтому я помогаю им восстановить свою репутацию. Моя убежденность в их невиновности является моей единственной мотивацией помочь этим спортсменам. Я изумлен тем, что вы можете подвергнуть осуждению желающих обратиться в суд за рассмотрением дела, которое основано на имеющихся доказательствах. Я верю в американскую систему правосудия и, как юрист, ожидаю от вас того же.

Как Вы смеете заявлять, что я каким-то образом «нацелен на подрыв усилий в борьбе против употребления допинга спортсменами»? В вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом «Бруклин Нетс». Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию», – говорится в письме Прохорова, оказавшимся в распоряжении ТАСС.

МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских Играх Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову в конце 2017 года.

Три российские биатлонистки подали в суд Нью-Йорка иск о защите чести и достоинства к Григорию Родченкову 20 февраля 2018 года.

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