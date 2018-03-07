Getty Images

«Немножко больной парень». Резцова – об отказе Самуэльссона ехать в Россию из-за угроз смерти

«Немножко больной парень». Резцова – об отказе Самуэльссона ехать в Россию из-за угроз смерти
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Биатлонистка считает опасения шведа беспочвенными.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала отказ 20-летнего шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона от поездки на этап Кубка мира в Тюмень.

«Сравните его с Родченковым, который тоже уже не знает, что придумать и что в нашу сторону сказать, – сообщила Резцова в интервью «СЭ». – Наверное, Самуэльссону нужно обратиться к психиатру. Если он не приедет, нам от этого ни холодно, ни жарко. Нравится ему Россия или нет – ну глупо же.

Кому он по большому счету нужен, чтобы ему угрожать? Без Самуэльссона хватает спортсменов, за которых можно будет переживать. Немножко больной парень».

Ранее Самуэльссон заявил, что ему и его семье пригрозили смертью, если он приедет в Россию.

  • Самуэльссон завоевал на Олимпиаде-2018 золото (эстафета) и серебро (пасьют). До Олимпиады швед ни разу в сезоне не попал в топ-20 в личных гонках.
  • Ранее о бойкоте этапа в Тюмени объявили биатлонные союзы США и Чехии.
  • Кубок мира завершится в Тюмени 22-25 марта.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 315 просмотров5 ч
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 440 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться