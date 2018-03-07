«Немножко больной парень». Резцова – об отказе Самуэльссона ехать в Россию из-за угроз смерти

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала отказ 20-летнего шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона от поездки на этап Кубка мира в Тюмень.

«Сравните его с Родченковым, который тоже уже не знает, что придумать и что в нашу сторону сказать, – сообщила Резцова в интервью «СЭ». – Наверное, Самуэльссону нужно обратиться к психиатру. Если он не приедет, нам от этого ни холодно, ни жарко. Нравится ему Россия или нет – ну глупо же.

Кому он по большому счету нужен, чтобы ему угрожать? Без Самуэльссона хватает спортсменов, за которых можно будет переживать. Немножко больной парень».

Ранее Самуэльссон заявил, что ему и его семье пригрозили смертью, если он приедет в Россию.

Самуэльссон завоевал на Олимпиаде-2018 золото (эстафета) и серебро (пасьют). До Олимпиады швед ни разу в сезоне не попал в топ-20 в личных гонках.

Ранее о бойкоте этапа в Тюмени объявили биатлонные союзы США и Чехии.

Кубок мира завершится в Тюмени 22-25 марта.

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