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Дарья Домрачева признана самой влиятельной женщиной Белоруссии
Четыре олимпийских золота не прошли даром.
Биатлонистка Дарья Домрачева признана самой влиятельной женщиной Белоруссии.
Компания БелаПАН провела опрос среди 51 эксперта из разных сфер общественной жизни, по результатам которого Домрачева заняла первое место с 53 очками.
Вторая позиция у главы Администрации президента Белоруссии Натальи Кочановой (45 очков), третья – у лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светланы Алексиевич (37 очков).
- Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала золото в эстафете и серебро в масс-старте.
- После шести этапов Кубка мира Домрачева занимает пятое место в общем зачете.
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