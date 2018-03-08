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Биатлонистка Дарья Домрачева признана самой влиятельной женщиной Белоруссии.

Компания БелаПАН провела опрос среди 51 эксперта из разных сфер общественной жизни, по результатам которого Домрачева заняла первое место с 53 очками.

Вторая позиция у главы Администрации президента Белоруссии Натальи Кочановой (45 очков), третья – у лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светланы Алексиевич (37 очков).

Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка. На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала золото в эстафете и серебро в масс-старте.

После шести этапов Кубка мира Домрачева занимает пятое место в общем зачете.

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