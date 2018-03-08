Галина Нечкасова: «Чтобы реализовать себя в биатлоне, нужны связи. Бороться с этим невозможно»

Российская биатлонистка Галина Нечкасова рассказала о том, почему спорт стал меньше ее интересовать.

«Сейчас мои приоритеты изменились. От спортивной составляющей они переместились в сторону личной жизни. Почему я отложила спорт на второй план? Все дело в негативном отношении международных спортивных сообществ к России.

Также пугает система, выстроенная в биатлоне – она очень сложная и здесь тяжело проявить себя в полной мере. Для этого нужно иметь много составляющих, в том числе связи с высокопоставленными лицами, которые, если что, смогут «замолвить за тебя слово». Бороться с такой несправедливостью невозможно», – приводит слова Нечкасовой Gorsite.ru.

Нечкасова – чемпионка мира по летнему биатлону в смешанной эстафете 2011 года, пятикратная чемпионка России.

Некоторые спортсмены (например, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон), бойкотировали этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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