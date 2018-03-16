Чешский журналист Павел Новотны: «Габриэла Коукалова летом завершит карьеру»

Известный чешский журналист Павел Новотны сообщил 4 инсайда о биатлонистке Габриэле Коукаловой.

«Забавляет, сколько в сети людей, «знающих» о ситуации Коукаловой. А хотите правду?

Во-первых, у нее была булимия, но сейчас все позади. Во-вторых, она действительно не тренировалась почти все прошлое межсезонье. В-третьих, у нее были не самые лучшие отношения с партнершами по команде. В-четвертых, будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. О завершении карьеры будет объявлено летом», – цитирует Новотны Aha.

Коукалова – двукратная серебряная призер Олимпийских игр в Сочи.

В сезоне-2015/16 Габриэла выиграла первый и единственный Кубок мира.

Булимия – расстройство питания, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела.

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