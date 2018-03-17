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Жан-Гийом Беатрис и Флориан Граф завершили карьеру в Ханты-Мансийске

Беатрис и Граф завершили карьеру
Eurosport

1 час назад

Опытные спортсмены закончили пасьютом в России.

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Француз Жан-Гийом Беатрис и немецкий биатлонист Флориан Граф завершили спортивные карьеры.

Последней гонкой для спортсменов стал пасьют на Кубке IBU, проходящем в Ханты-Мансийске. Граф занял третье место, Беатрис – 17-е. Победу одержал Александр Логинов.

  • Беатрис - олимпийский чемпион 2014 года в гонке преследования и пятикратный призер чемпионатов мира в эстафетах.
  • Граф – двухкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира среди юниоров.

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