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Жан-Гийом Беатрис и Флориан Граф завершили карьеру в Ханты-Мансийске
Опытные спортсмены закончили пасьютом в России.
Француз Жан-Гийом Беатрис и немецкий биатлонист Флориан Граф завершили спортивные карьеры.
Последней гонкой для спортсменов стал пасьют на Кубке IBU, проходящем в Ханты-Мансийске. Граф занял третье место, Беатрис – 17-е. Победу одержал Александр Логинов.
- Беатрис - олимпийский чемпион 2014 года в гонке преследования и пятикратный призер чемпионатов мира в эстафетах.
- Граф – двухкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира среди юниоров.
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