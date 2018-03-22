Габриэла Коукалова: «В команде отвернулись от меня. Решили, что я придумала травму»

Двукратная чемпионка мира Габриэла Коукалова рассказала, что пропуск олимпийского сезона из-за травмы и булимии привел к конфликту с тренерами и партнерами по сборной Чехии.

«Меня очень огорчила реакция некоторых людей. От меня отвернулись даже те, кто, как я думала, заботился обо мне. Возможно, они заботились, только пока я добивалась успеха. Это очень болезненный опыт. Речь идет не только о команде. Когда я перестала тренироваться, меня просто списали.

Команда и тренеры были категорически против отдыха в олимпийский сезон. Я пыталась тренироваться, но боль только усиливалась. Я оставила тренировки, и они занервничали. Олимпиада уплывала, но я больше ничего не могла сделать.

Я почувствовала, что в команде на меня смотрят, как на предателя. Но что я еще могла сделать? Я сказала им: «Мне жаль, но я больше ничего не могу сделать Это хроническая травма».

В команде, кажется, решили, что я все придумываю. Но какой мне был смысл после успешного предыдущего сезона отказываться от Олимпиады?» – сказала Габи в интервью Sip.

Коукалова – победительница Кубка мира-2015/16, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2014 в Сочи.

Чешский журналист Павел Новотны сообщил, что Габриэла завершит карьеру будущим летом.

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