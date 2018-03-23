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Александр Кравцов уйдет с поста президента СБР

Кравцов уйдет с поста президента СБР
Eurosport

27 мин. назад

Скорее всего, его заменит депутат Госдумы Владимир Драчев.

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Президент СБР, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов объявил, что не будет переизбираться на свой пост.

«Буду ли я переизбираться? Нет. Могу сказать только одно: со своей стороны я сделал все, начиная с исполкома, на котором нас могли дисквалифицировать, чтобы сегодня СБР был правомочен в своих действиях и принимал мероприятия, завершающие международный биатлонный сезон.

У меня большая ответственность и большой объем работы по моей первой должности. И у меня нет времени отвлекаться и вступать в перепалку с олигархами российского биатлона, которые кроме громогласных заявлений больше ничего не делают», – отметил Кравцов.

  • Выборы нового президента СБР пройдут 18 мая.
  • Ранее о желании стать главой СБР объявил советский, российский и белорусский биатлонист, депутат Государственной думы РФ Владимир Драчев.

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Фото: официальный сайт СБР

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