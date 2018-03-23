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Александр Кравцов уйдет с поста президента СБР
Скорее всего, его заменит депутат Госдумы Владимир Драчев.
Президент СБР, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов объявил, что не будет переизбираться на свой пост.
«Буду ли я переизбираться? Нет. Могу сказать только одно: со своей стороны я сделал все, начиная с исполкома, на котором нас могли дисквалифицировать, чтобы сегодня СБР был правомочен в своих действиях и принимал мероприятия, завершающие международный биатлонный сезон.
У меня большая ответственность и большой объем работы по моей первой должности. И у меня нет времени отвлекаться и вступать в перепалку с олигархами российского биатлона, которые кроме громогласных заявлений больше ничего не делают», – отметил Кравцов.
- Выборы нового президента СБР пройдут 18 мая.
- Ранее о желании стать главой СБР объявил советский, российский и белорусский биатлонист, депутат Государственной думы РФ Владимир Драчев.
Фото: официальный сайт СБР