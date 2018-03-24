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Дмитрий Ярошенко: «Фуркад и Бьорндален в биатлоне – как Месси и Роналду в футболе»

Ярошенко: «Фуркад и Бьорндален в биатлоне – как Месси и Роналду в футболе»
Eurosport

1 час назад

Шипулину тоже нашлось место в аналогиях с футболом.

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Бывший российский биатлонист Дмитрий Ярошенко дал оценку достижению Мартена Фуркада, который выиграл седьмой Большой хрустальный глобус подряд.

«Фуркад сравнялся по количеству завоеванных Кубков мира с Бьорндаленом. Это великие спортсмены, тут другого мнения быть не может. Можно ли использовать футбольную аналогию и сравнить Фуркада и Бьорндалена с Месси и Роналду? Думаю, можно. Один уровень – Фуркад и Бьорндален в биатлоне, как Месси и Роналду в футболе. А Шипулин тогда будет Неймаром», – цитирует Ярошенко «Советский Спорт».

  • Ярошенко – чемпион мира 2007 и 2008 годов в составе мужской эстафетной команды.
  • Кстати, Данил Тармасинов не сомневается, что именно Фуркад – величайший биатлонный чемпион. И вот почему.

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