Претензии по Факу. Зачахший Бьорндален, упертая Макарайнен, космический Фуркад и другие герои сезона

Кто всех порвал

В профайле Мартена Фуркада 74 выигранные личные гонки на этапах Кубка мира и Олимпиадах. Возможно, биатлон надоест французу раньше, чем он достигнет рекорда Уле-Айнара Бьорндалена (95 побед), но как минимум один шаг к статусу лучшего на все времена Мартен уже сделал. Фуркад взял седьмой «Большой хрустальный глобус» – такого успеха не добивался ни один биатлонист в истории.

Martin Fourcade avec ses Globes - 2018Getty Images

И ни одна биатлонистка. В последний раз над соперницами так издевалась Магдалена Форсберг, когда в 2002-м в шестой раз подряд выиграла общий зачет. С тех времен в женском биатлоне обладатель Кубка мира меняется каждый год. В сезоне-2017/18 почетный сувенир в нервной развязке вырвала Кайса Макарайнен – 35-летняя финка страдает на Олимпийских играх, но тащит на дистанции.

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Кто разочаровал

Одна из самых редких суперспособностей спортсменов – своевременный уход. Бьорндален за годы в спорте застолбил статус короля, но чем дольше норвежец бегает, тем больше страдает его образ. Из-за слабых результатов 44-летний атлет не попал в Пхёнчхан и закончил Кубок мира на 43-й позиции – ниже в общем зачете Уле-Айнар был только в дебютном сезоне 25 лет назад. Камера выхватывала его в каждой гонке, но чуда не происходило. От короля остались только память и название. Жаль, что легенда заканчивает именно так.

21-летняя Жюстин Брайса только на пути к признанию, но уже огорчила французских болельщиков. Девушка мощно начала сезон, одержав первую победу в карьере и дважды запрыгнув на вторую ступень подиума в декабре. А вот со второй половины января мадам поплыла: не поднималась выше 10-й строчки и в каждой гонке минимум два раза стреляла мимо. Как итог, заваленная Олимпиада и 17-е место в общем зачете после шестой позиции в прошлом сезоне.

Кто удивил из ноунеймов

Международный союз биатлонистов поверил в этих юнцов еще в прошлом марте: новичками года тогда признали Ханну Эберг и Себастьяна Самуэльссона. Представители Швеции предпочли пьедесталам Кубка мира олимпийские медали. Эберг внезапно взяла золото в индивидуальной гонке и серебро в эстафете. Самуэльссон не дотянул до медалей индивидуалки, зато заграбастал серебро в пасьюте и эстафетное золото. По окончании сезона-2017/18 IBU выделил Светлану Миронову и Эмильена Жаклина – следующей зимой за молодыми людьми нужно внимательно следить.

Кто завершил карьеру

Биатлонисты обычно слишком осторожны в прогнозах – может даже показаться, что в следующем сезоне состав Кубка мира изменится чуть ли не наполовину. Лаура Дальмайер не гарантирует, что найдет мотивацию, Антон Шипулин понимает, что вряд ли будет в топе на следующей Олимпиаде, а пропустившая из-за травмы сезон Габи Коукалова разочаровалась в партнерах по сборной и тренерах.

Есть герои, которые уже попрощались с биатлонным миром: олимпийские призеры Ярослав Соукуп, Жан-Гийом Беатрикс и Мари Дорен-Абер, чемпион Европы Флориан Граф и бравшие медали на чемпионатах мира Тим Бёрк, Лоуэлл Бэйли, Вероника Новаковска и Хильде Фенне.

Кто автор самого обидного фейла

В январе тренерский штаб сборной России дал Ульяне Кайшевой шанс прокатиться на Кубке мира. Девушка удачно начала индивидуалку Рупольдинга, чисто отстрелявшись на первой стрельбе, но дальше гонка пошла по идиотскому сценарию. Прикатив на вторую стрельбу, спортсменка обнаружила, что в винтовке нет диоптра – детали прицела. Сделав три промаха, биатлонистка взяла новое ружье, но результат не улучшился: шесть выстрелов мимо и 89-е место.

Ульяна КайшеваGetty Images

«Мы обычно проверяем винтовки перед гонкой после пристрелки: патроны, обоймы, состояние крепежных ремней. Все это должна была проверить Кайшева, но, похоже, спортсменка просто этого не сделала», – олимпийская чемпионка Турина Альбина Ахатова считает, что Ульяна сама виновата в неприятном инциденте.

А еще:

Впервые в истории сборная России не привезла олимпийские медали, а русские биатлонистки ни разу не попали на подиум по ходу сезона.

Дарья Домрачева сравнялась с Магдаленой Нойнер по победам в Кубка мира – обе выиграли по 34 гонки.

Мартен Фуркад уничтожает норвежский биатлон: финансовая группа DNB больше не будет спонсировать скандинавскую сборную из-за снижения интереса к биатлону в стране.

Главные снайперы сезона из топ-20 общего зачета – Яков Фак (91% точных выстрелов) и Надежда Скардино (93%).

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