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Ольга Подчуфарова пропустит сезон-2018/19

Подчуфарова пропустит сезон-2018/19
Eurosport

24 мин. назад

Карьере 25-летней биатлонистки нужна перезагрузка.

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Ольга Подчуфарова объявила о паузе в карьере. Спортсменка пропустит сезон-2018/19.

«Я думаю, что мне надо сделать определенную паузу в тренировках и соревнованиях. Нужно привести дела в порядок и в спорте, и в жизни. По поводу следующего сезона, скорее всего, я выступать не буду.

Пауза назревала на протяжении последних девяти лет. На 100% я не буду тренироваться в полной мере на протяжении полугода после чемпионата России – будет поддерживающий режим», – сообщила Подчурафова в инстаграме

  • В сезоне-2017/18 Подчуфарова выступила только на первых двух этапах.
  • Женская сборная России впервые в истории не взяла ни одной медали за весь сезон.
  • Подчуфарова – бронзовый призер ЧМ-2017 в миксте.

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