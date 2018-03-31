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Kronen Zeitung: Рикко Гросс покинет сборную России ради работы с Австрией

Kronen Zeitung: Гросс покинет сборную России ради работы с Австрией
Р-Спорт

38 мин. назад

Российскую команду снова ждут перемены.

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Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс перейдет на работу в команду Австрии.

О контракте с немцем будет объявлено в апреле, поскольку на данный момент 47-летний специалист связан обязательствами со сборной России, передает Kronen Zeitung.

Гросс сменит на посту главного тренера сборной Австрии Райнарда Гесвайнера, который будет курировать вопрос ближайшего резерва национальной команды.

  • Гросс – четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.
  • Немец работает в сборной России с 2015 года. По итогам сезона-2017/18 тренерский совет СБР признал работу Гросса неудовлетворительной.
  • Мужская сборная России стала четвертой в Кубке наций-2017/18, Австрия заняла шестое место.

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