Kronen Zeitung: Рикко Гросс покинет сборную России ради работы с Австрией

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс перейдет на работу в команду Австрии.

О контракте с немцем будет объявлено в апреле, поскольку на данный момент 47-летний специалист связан обязательствами со сборной России, передает Kronen Zeitung.

Гросс сменит на посту главного тренера сборной Австрии Райнарда Гесвайнера, который будет курировать вопрос ближайшего резерва национальной команды.

Гросс – четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.

Немец работает в сборной России с 2015 года. По итогам сезона-2017/18 тренерский совет СБР признал работу Гросса неудовлетворительной.

Мужская сборная России стала четвертой в Кубке наций-2017/18, Австрия заняла шестое место.

Подписывайся на наш канал в телеграме