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Kronen Zeitung: Рикко Гросс покинет сборную России ради работы с Австрией
Российскую команду снова ждут перемены.
Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс перейдет на работу в команду Австрии.
О контракте с немцем будет объявлено в апреле, поскольку на данный момент 47-летний специалист связан обязательствами со сборной России, передает Kronen Zeitung.
Гросс сменит на посту главного тренера сборной Австрии Райнарда Гесвайнера, который будет курировать вопрос ближайшего резерва национальной команды.
- Гросс – четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.
- Немец работает в сборной России с 2015 года. По итогам сезона-2017/18 тренерский совет СБР признал работу Гросса неудовлетворительной.
- Мужская сборная России стала четвертой в Кубке наций-2017/18, Австрия заняла шестое место.
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