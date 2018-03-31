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Семикратный победитель Кубка мира Мартен Фуркад: «Остаюсь в биатлоне еще как минимум на 2 сезона»

Фуркад: «Остаюсь в биатлоне еще как минимум на 2 сезона»
Eurosport

1 час назад

Значит, будет 9 «глобусов».

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Семикратный победитель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад точно не завершит спортивную карьеру еще два года.

«Я остаюсь в биатлоне еще как минимум на два сезона и буду ставить для себя такие же высокие цели как раньше. Прошедший сезон был чрезвычайно мощным и богатым на события, но я с нетерпением дождался его завершения. Теперь смогу перезарядить тело и голову», – приводит слова Мартена L'equipe.

Биатлонист ответил, что на его решение не повлиял уход главного тренера сборной Франции Стефана Бутье: «Да, это серьезное изменение в моей спортивной жизни. Мы со Стефаном знали друг друга как свои пять пальцев. Он ушел, но со мной останется все, чему он меня научил».

  • Фуркад – рекордсмен по «Большим хрустальным глобусам».
  • Француз – пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.

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