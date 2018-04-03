Eurosport

Норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален завершил карьеру

Бьорндален завершил карьеру
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Перспективный спортсмен не будет бегать до Пекина-2022.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.

«Я соврал бы, если б сказал, что устал и сыт биатлоном. Я мотивирован и мог бы выступать еще несколько лет. Но, посоветовавшись с врачами и семьей, я принял решение уйти», – сказал король биатлона на пресс-конференции.

Бьорндален начал выступать на этапах кубка мира с сезона 1992/1993 – 25 лет назад. Норвежец – восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

Уле-Айнару принадлежит рекорд по количеству побед на этапах кубка мира по биатлону – 95.

  • Бьорндален – чемпион мира по лыжным гонкам-1997 в составе норвежской эстафеты.
  • Уле-Айнар не попал с состав норвежской команды на Игры в Пхёнчхан, так как не выполнил критерии отбора.

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Селби очистил стол от посторонних предметов серией в 142 очка

02:35
Популярные видео
Сила расстановки. Почему Клопп прыгает от радости, глядя на жеребьевку четвертьфиналов
4 738 просмотров3 ч
Игроки «Миннесоты» в одной атаке дважды атаковали свои ворота и все-таки забили. Это безумно смешно
3 919 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться