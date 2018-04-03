Норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален завершил карьеру

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.

«Я соврал бы, если б сказал, что устал и сыт биатлоном. Я мотивирован и мог бы выступать еще несколько лет. Но, посоветовавшись с врачами и семьей, я принял решение уйти», – сказал король биатлона на пресс-конференции.

Бьорндален начал выступать на этапах кубка мира с сезона 1992/1993 – 25 лет назад. Норвежец – восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

Уле-Айнару принадлежит рекорд по количеству побед на этапах кубка мира по биатлону – 95.

Бьорндален – чемпион мира по лыжным гонкам-1997 в составе норвежской эстафеты.

Уле-Айнар не попал с состав норвежской команды на Игры в Пхёнчхан, так как не выполнил критерии отбора.

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