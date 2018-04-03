«Называли его Рудольфом Нуриевым». Уле-Айнар Бьорндален отдал биатлону всего себя и ушел

Первый выстрел Уле-Айнар сделал в восемь лет. «Никогда до этого не брал в руки оружие, – признался норвежец. – Помню, что немного испугался и, кажется, даже закрыл глаза». С тех пор он всегда четко смотрел на мишень во время стрельбы.

Уле проделал такой громадный путь от маленького юниора до суперзвезды раскрученного вида спорта. Когда Бьорндален впервые выиграл на этапе Кубка мира (Антхольц, 1996-й, индивидуалка), о нем написала только местная газетенка. О золоте в Нагано голосили уже национальные медиа. О четырех золотых медалях в Солт-Лейк-Сити трубили мировые. Об отставке Уле-Айнара из биатлона грохочут все.

Он превратил бег на лыжах с винтовками в суперзрелище и только победами стал синонимом целого вида спорта. В этом Бьорндален видел миссию и честно говорил в интервью VG.no: «Для меня важно быстро бежать, но не меньше, чем сделать биатлон интересным, чтобы его принимали простые норвежцы».

Удивительно, что многократные триумфы на Олимпиадах и годами избитые соперники не отвращали зрителей от трасс и стрельбищ, а наоборот привлекали новых фанатов. Этим стреляющие лыжники отличаются от футболистов: если «Бавария» или «Ювентус» выносят остальных и прогоняют рабочий народ с трибун крупными счетами, то в регулярном противостоянии с Фишером, Грайсом и Пуаре Уле-Айнар постоянно финишировал первым и становился только сильнее.

«Преданность делу, преданность делу, преданность делу, преданность делу», – четыре раза повторил репортер крупнейшней норвежской газеты Aftenposten Эрленд Несье. Этой характеристикой он объясняет репутацию Бьорндалена дома. «Полное посвящение себя биатлону принесло легион поклонников целому виду спорта», – добавил Несье.

«Он был первопроходцем, – считает восьмикратная чемпионка мира Лив-Грете Шельбрейд. – Бьорндален превратил биатлон из хобби в профессию. Я наблюдала, как он работал, и потом нам всем пришлось жить так же. Когда я начинала, биатлонисты тратили 45-52 секунды на стрельбище. Когда заканчивала, время на рубеже упало до 22. Не ошибусь, если скажу, что Уле-Айнар был тем, кто стоял впереди этого развития».

Норвежец был первым, кто возил за собой табор личных помощников – от членов семьи до сервис-бригады, в лучшие годы по этапам Кубка мира за ним ездили до 70 человек. В отличие от других топ-спортсменов, желавших лучшее оборудование здесь и сейчас, Король вникал в само производство лыж и винтовок и всегда повторял, что ему неважно удобство лыжных ботинок, главное – чтобы ноги донесли его из точки А в точку Б максимально быстро.

Внимание к деталям превратило его из просто коллекционера медалей в большого мастера, создавшего тот биатлон, который мы смотрим сейчас. Странные и трогательные микронюансы – начиная с маниакального страха заболеть и отказа здороваться за руку и заканчивая разнашиванием лыж к Олимпиаде – удивляли весь биатлонный тур, но с каждой новой победой добавляли последователей в секту норвежца. «Ему 43 года, у него уже 100 побед на Кубках мира, а он за год до Пхёнчхана тестирует новую пару как юниор, – восхищался Мартен Фуркад в 2017-м. – Я из поколения, выросшего на Уле-Айнаре по ТВ, он очень много значит для того уровня, которого я достиг».

Бьорндален и биатлон ни разу не предали друг друга. Спортсмен ни разу не попал в светскую хронику, режимил и оставался мужчиной старой закалки, для которого результат был главной мотивацией. «Он – самый сильный норвежец, чья выступления я комментировал. За идеальную технику скольжения мы называли Уле биатлонным Нуриевым», – уверенно заявил Йон Хервиг Карлсен, голос трансляций NRK с 1962 года.

Для его ухода есть масса причин: рекорд по «Большим хрустальным глобусам» Фуркада, мерцание сердца и зов семьи. Только в этом году Уле-Айнар собрал всю семью на Пасху в Бейтенстолене (впервые за 25 лет!) и почувствовал себя счастливым. Представьте, что четверть века биатлонный гений не праздновал Рождество, потому что готовился к новым стартам.

До сегодняшнего дня Уле-Айнар Бьорндален проводил в биатлоне. Дайте ему немного времени на себя.

Бьорндален завершил карьеру

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