«Беларусь навсегда останется моей страной». Олимпийская чемпионка Надежа Скардино завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры. Сделала она в интервью белорусскому телеканалу, объявляя о своем решении надежда еле сдержала слезы.

«Хотелось бы сказать большое спасибо Белоруссии, биатлону за то, что дали мне такую возможность. За то, что я могу почувствовать себя белоруской, своим человеком здесь. Для меня очень важно.

Беларусь навсегда останется моей страной, надеюсь, что я для вас также – вашей биатлонисткой. Просто хочется сказать большое спасибо и объяснить, почему. Потому что я понимаю, что некоторые шаги нужно делать вовремя, а не после. И я думаю, что этот день настал для меня. Я решила, мне очень сложно, потому что я люблю биатлон, я люблю соревнования, но, к сожалению, я не могу найти мотивации и сил, чтобы продолжить. А я понимаю, чтобы показывать хорошие результаты, нужна в первую очередь мотивация и, конечно же, силы на каждодневные тренировки.

Было много факторов, я два месяца думала, самый главный фактор, что хочу просто отдохнуть. Всем большое спасибо за то, что за меня болели, меня поддерживали. И все эти 13 лет, которые я здесь была, буду помнить с большой любовью. И буду всегда болеть за нашу команду. Желаю ей удачи и, конечно же, побед.

Понимаю, что сейчас очень сложное время для нашей команды, для девочек будет. Я думаю, если я уйду, то освобожу место какой-нибудь молодой перспективной спортсменке, которая найдет в себе мотивацию и силы и будет хотеть, и будет выигрывать. И думаю, что это самое лучшее, что я могу сейчас сделать», – сказала Скардино.

Скардино завоевала золотую медаль Пхёнчхана в составе эстафеты. На ЧМ-2011 в эстафетной гонке она взяла бронзу.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Скардино взяла бронзу в индивидуальной гонке. В этом же виде программы Надежда выиграла «малый хрустальный глобус» в сезоне-2017/18.

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