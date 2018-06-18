Уле-Айнар Бьорндален: «Однажды врач посоветовал мне бокал вина вечером, а я напился по полной»

Легендарный Уле-Айнар Бьорндален рассказал, как однажды безобидный совет врача обернулся для него пьянкой.

«Эта история с красным вином произошла несколько лет назад. Я по природе очень любопытен. Чтобы стать лучше, я следовал советам врачей.

Дело было на сборе в итальянской Антерсельве. Это был период интенсивных тренировок, и я уставал. Позвонил врачу и попросил совета, как бы мне побыстрее восстанавливаться Он сказал, что бокал красного вина вечером был бы разумным шагом.

Я помню, как вернулся с длительной сессии. Время было перед ужином, и я заказал бутылку красного вина. Я засел в ванной с половиной бутылки. Я пил не потому, что вино было хорошим, а потому что мне нужно было расслабиться. Вместо этого я напился по полной.

Это был мой последний бокал вина», – сказал Бьорндален в интервью TV2.

44-летний норвежец завершил карьеру весной 2018 года.

Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, победитель 6 Кубков мира.

Уле-Айнар женат на четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой. У пары есть дочь Ксения.

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