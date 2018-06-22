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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина отозвала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

Глазырина отозвала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации
Eurosport

3 ч. назад

Согласилась на двухлетний бан.

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на двухлетнюю дисквалификацию со стороны Международного союза биатлонистов. Ранее сообщалось, что спортсменка оспорит решение, но сегодня стало известно, что Глазырина прекратит борьбу в суде.

«Вердикт антидопинговой комиссии IBU по Глазыриной теперь полностью юридически обоснован и подлежит исполнению. Это показывает, что наша антидопинговая программа работает эффективно. Это доказывает еще и эффективность работы независимой группы IBU по изучению данных из доклада Макларена и информацию из базы данных Московской лаборатории», – цитирует исполняющего обязанности генерального секретаря IBU Мартина Кухенмайстера сайт огранизации.

  • Срок дисквалификации начинается с с 24 апреля 2018 года.
  • Глазырина была временно отстранена из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года.

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