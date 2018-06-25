Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева собрала пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете Белорусии, где объявила о завершении спортивной карьеры.

31-летняя Домрачева обещала определиться с вопросом о продолжении карьеры к началу мая, но рассказала публике о своем решении только сегодня, 25 июня.

3 апреля 2018 года на специально созванной пресс-конференции о завершении карьеры объявил супруг Домрачевой – Уле-Айнар Бьорндален.

Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.

Домрачева и Бьорндален поженились 16 июля 2016 года.

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