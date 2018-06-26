Дарья Домрачева ушла и оставила пустоту. В биатлонной сборной Белоруссии все очень плохо

После Олимпиады в Пхёнчхане главнокомандующий Белоруссии собрал героев биатлонного чуда и провел профилактическую беседу. Президент почувствовал, что золотая эстафета может приглушить мотивацию девушек на дальнейшие выступления, и попытался спасти то, что приносило счастье народу.

«Вам еще надо выступать. Мне говорят: «Даша подумает, Надя подумает». А чем вы вообще будете заниматься? Вы же мне в детстве обещали, что уходя, приведете смену. Если вы их подготовите к сезону, и они побегут и будут стрелять так, как вы, то я буду молчать. Я не хочу, чтобы вы уходили, но буду молчать», – глава страны очень не хотел болезненной смены поколений.

Сперва подумала Надя. Скардино размышляла о завершении карьеры еще после Сочи-2014. Биатлонистка выиграла бронзу в олимпийской индивидуалке, установила мировой рекорд (22 рубежа подряд без промахов) и хотела уйти на пике, но поддалась уговорам и замахнулась на еще один цикл. После Пхёнчхана сил уже не осталось.

Главный снайпер сезона-2017/18 (точность выстрелов – 93%) объявила о завершении карьеры в начале июня, несмотря на просьбу президента. «Надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет, примет это и порадуется за меня», – так сборная потеряла главного стрелка и стабильного участника эстафет.

Потом подумала Даша. С одной стороны, непросто продолжать профессиональную карьеру, когда выиграла практически все, что можно. С другой стороны, есть живой пример в лице мужа, который угомонился только потому что возраст не позволял бороться на равных с лучшими.

В этом плане Бьорндален вообще красавец. Все, как в обычной жизни: парень вдоволь нагулялся и с чистой совестью женился без позывов налево. А вот Домрачева явно недокуролесила – еще пару лет могла спокойно разделывать соперниц. Об этом кричит конец сезона: после Пхёнчхана спортсменка откатала восемь гонок, в которых взяла четыре золота и серебро, и едва нечаянно не отобрала «Большой хрустальный глобус» у Кайсы Макарайнен.

Семейный фактор перевесил, Дарья больше не будет слать воздушные поцелуйчики в камеру после очередной победы. «Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной карьерой. К сожалению, не нашла оптимального решения для такого совмещения. Я завершаю спортивную карьеру. У меня есть твердое внутреннее ощущение, что я приняла правильное решение», – так сборная потеряла многолетнего лидера.

Беда белорусской команды в том, что уходом Скардино и Домрачевой ограничиться не получилось. В мае от лыж и винтовок отказались еще две спортсменки: Надежда Писарева (бронза в эстафете на ЧМ-2011) и Дарья Юркевич (бронза в индивидуалке Эстерсунда-2016/17). По факту в тренировочном процессе сейчас задействована только Ирина Кривко – Динара Алимбекова, которая тоже бежала в золотой эстафете, восстанавливается после травмы плеча.

Из сборной ушел и старший тренер Федор Свобода, который работал в команде с 2011 года. Намечается локальный апокалипсис – есть вероятность, что в новом сезоне страна не будет представлена в эстафете. И это после золота на Олимпиаде. «Возможно, этот сезон будет не очень радужным для белорусского биатлона. Нам предстоит собрать новую команду», – Кривко уже подготавливает болельщиков к непростой кампании.

Придется действовать старым методом: приглашать спортсменок из соседних стран, которых не особо ценят на родине. Потому что даже из юниоров можно подтянуть только одного человека – Ольга Гаврилкина в одиночестве представляла женскую команду на чемпионате Европы в феврале и взяла бронзу в супер-миксте.

Главным талантом последних лет считалась молодая Дарья Блашко. Девушка выиграла два золота на юниорском ЧМ-2015, а в следующем сезоне стала первой в общем зачет юниорского Кубка IBU. С прошлого лета Дарья перешла в украинскую команду из-за разногласий с федерацией – биатлонистке не давали работать с тренером, который вел ее еще со школы. До марта 2019-го Блашко остается в карантине.

Карма и недальновидность руководителей привели к плачевной ситуации. Ближайшие сезоны женская сборная побывает в шкуре мужской команды (одна медаль за восемь лет). Белорусским болельщикам остается следовать примеру Скардино и верить в лучшее: «Если смотреть на историю женского биатлона, то у каждой сборной бывали кризисы. Другое дело, что длились они у всех по-разному. Надеюсь, если у нас и будет отступление, то совсем небольшое».

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