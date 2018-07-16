«Удостоверение – это сила. Будем ставить «мерин» возле ОКР». Тренер сборной России – о работе в СБР

В сети появилось видео, на котором отвечающий за резерв тренер сборной России Владислав Тулаев выдал адовый спич другу по поводу его работы в СБР.

«На самом деле, я очень устал. Блин, это капец. Ты бы видел, сколько вчера говнища я перелопатил. Все результаты посчитал, потом переписал все на листок. С листка все опять в Excel – по каждому спортсмену эту стрельбу долбанную: сколько выстрелов сделано, сколько промахов, всякие развертки. И то под конец уже болт забил, вчерашний день не стал писать. Потому что уже сколько можно эксплуатировать меня.

А так этому, товарищу Драчеву звонили. И он сказал, что мои документы уже в ЦСП и IBU есть. Поэтому как бы я трудоустроен, и в 20-х числах, после того, как я возвращаюсь с Ульяновска, уже, походу, и запрплата будет, все дела. Я не знаю сколько будет, дай Бог, полтос. Ты пойми, это уже второй момент. Мне самое главное – удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат.

Че это даст? Ты че? Сила, мужик! Безграничные возможности на дорогах Российской Федерации, уничтожать и властвовать. Человек государственный, че, забыл? Это как ФСБ, только в спорте. Какой-то полковник там или еще че-то. Я договаривался: от 150 я начинаю только пальчиками шевелить. Но сейчас смотри, сейчас будет летний ЧМ, я надеюсь, что кто-нибудь из ребяток там моих стрельнет хорошо. И как бы от этого будет зависеть моя дальнейшая жизнь. А так сейчас я получаю эту ксиву свою, пишу письмо на имя главного тренера сборной России Хованцева по поводу того, что... Посещение занятий, повышение мастерства, на это требуются патроны, неявка карается расстрелом. Понял?

И все, и каждого обяжу ходить. Четыре человека в день, прямо туда, в самое пекло, в преисподнюю ко мне. А то они там, слышь, говорят: че-то результата, *** {блин}, нету. Че-то мы как-то это. Я говорю: слышь, сколько занятий отзанимались? Ну? всего три занятия, там некоторые два. Я говорю: какие могут быть вопросы, мне даже бабла не платят за вас. Ясен хрен, я тут буду прогуливать, мне неинтересно. То у них патронов нет. Прикинь, у сборной страны патронов нет», – приводит текст речи тренера и ее расшифровку Sports.ru.

Ранее главной СБР стал Владимир Драчев. Главным тренером сборной России назначили Анатолия Хованцева.

После обнародования видео Тулаев удалил профиль в инстаграме.

(Фото: страница Владислава Тулаева «Вконтакте»)

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