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«Видео вырвано из контекста. Это был личный разговор». Тренер сборной оправдывается за дикий спич
Получается не очень.
Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев прокомментировал появившееся в сети видео его разговора с другом.
«Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с товарищем Драчевым на эту тему. Как это недоразумение объяснить болельщикам, потому что работа была нацелена на успех, но, тем не менее, команда новая создалась, и какие-то там нюансы могли возникать в работе.
Видео не должно было остаться в сети, потому что разговор был с утра очень рано, и узнал я об этом, что оно, оказывается, там, спустя несколько часов, но уже видите как получилось, это был личный разговор между двумя товарищами», – рассказал Тулаев в интервью телеканалу «Дождь».
- Тулаев окончил Краснокутское летное училище (ККЛУГА).
- В резервной команде под его руководством работают такие биатлонисты как Матвей Елисеев и Игорь Малиновский.
(Фото: страница Тулаева «Вконтакте»)