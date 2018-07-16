«Видео вырвано из контекста. Это был личный разговор». Тренер сборной оправдывается за дикий спич

Тренер резервной сборной России по биатлону Владислав Тулаев прокомментировал появившееся в сети видео его разговора с другом.

«Видео вырвано из контекста. Вы знаете, сначала мне нужно переговорить с товарищем Драчевым на эту тему. Как это недоразумение объяснить болельщикам, потому что работа была нацелена на успех, но, тем не менее, команда новая создалась, и какие-то там нюансы могли возникать в работе.

Видео не должно было остаться в сети, потому что разговор был с утра очень рано, и узнал я об этом, что оно, оказывается, там, спустя несколько часов, но уже видите как получилось, это был личный разговор между двумя товарищами», – рассказал Тулаев в интервью телеканалу «Дождь».

Тулаев окончил Краснокутское летное училище (ККЛУГА).

В резервной команде под его руководством работают такие биатлонисты как Матвей Елисеев и Игорь Малиновский.

(Фото: страница Тулаева «Вконтакте»)

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме