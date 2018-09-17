Уле-Айнар Бьорндален: «Россия все еще не соответствует кодексу ВАДА»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Айнар Бьорндален считает, что еще не пришло время восстановить РУСАДА в его правах.

«Для меня главное, чтобы чистые спортсмены имели возможность выступать. До тех пор, пока спортсмен не пойман на допинге, сложно запрещать ему соревноваться. Я стараюсь придерживаться такого принципа. Но в случае с Россией проблема гораздо шире, расследование вокруг Игр в Сочи длилось много лет, а некоторые моменты еще не прояснены до конца.

Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать четкий ответ, но ясно, что Россия все еще не соответствует кодексу ВАДА. Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы, которой мы доверяем. Надеюсь, что Россия вскоре вновь будет тесно взаимодействовать с ВАДА. Если она получит соответствие, то российским спортсменам будет гораздо легче», – цитирует Бьорндалена ТАСС.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации вернуть РУСАДА соответствие кодексу на ближайшем заседании 20 сентября.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015-го после допингового скандала в российской легкой атлетике.

С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий.

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