Доминик Виндиш сделал из бронзовой медали Пхёнчхана обручальное кольцо невесте
Невероятно трогательно.
Итальянский биатлонист Доминик Виндиш выложил в инстаграм видео создания обручального кольца для его невесты. Кольцо было отлито из бронзовой медали Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.
«Уникальное кольцо для уникальной женщины», – подписал ролик 28-летний итальянец, в котором показаны все стадии процесса изготовления ювелирного изделия.
- Доминик стал третьим в спринтерской гонке.
- У Виндиша есть еще две бронзы Игр за смешанные эстафеты (2014, 2018).
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