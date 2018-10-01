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Доминик Виндиш сделал из бронзовой медали Пхёнчхана обручальное кольцо невесте

Виндиш сделал из бронзовой медали ОИ обручальное кольцо невесте
Eurosport

1 час назад

Невероятно трогательно.

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш выложил в инстаграм видео создания обручального кольца для его невесты. Кольцо было отлито из бронзовой медали Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

«Уникальное кольцо для уникальной женщины», – подписал ролик 28-летний итальянец, в котором показаны все стадии процесса изготовления ювелирного изделия.

  • Доминик стал третьим в спринтерской гонке.
  • У Виндиша есть еще две бронзы Игр за смешанные эстафеты (2014, 2018).

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