Дарья Домрачева: «Не могу представить, что побегу с голой грудью бороться за права женщин»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась мнением насчет движения за равноправие женщин.

«Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления.

Равноправие – само собой, но все-таки должна существовать какая-то разница между мужчинами и женщинами. Безусловно, способность женщины приносить в мир новых жителей земли – это, наверное, основной дар, который она получает от природы. Но абсолютно точно знаю, что и в других областях, казалось бы, не женских, женщина способна иногда даже на большее, чем мужчины. И наоборот, некоторые мужчины опережают женщин в предназначенных для них социумом профессиях. А ту грань, которая существует между полами, стирать нельзя, я за женственность, за сильную женственность», – сказала Домрачева в интервью журналу «Большой».

Дарья выиграла 3 золотые медали на Олимпиаде в Сочи, одну – в Пхёнчхане.

Домрачева – двукратная чемпионка мира, победитель Кубка мира-2014/15, супруга Уле-Айнара Бьорндалена.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен