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«Увидимся на Кубке мира!» Антон Шипулин объявил о продолжении карьеры

«Увидимся на Кубке мира!» Шипулин объявил о продолжении карьеры
Eurosport

14 мин. назад

Победитель Олимпиады выступит на Кубке мира-2018/19.

Российский биатлонист Антон Шипулин продолжит карьеру профессионального спортсмена.

«В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю! Решение я принял.

Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке мира!» – написал Шипулин в инстаграме.

  • Шипулин – олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер ОИ 2010 года в эстафете.
  • Кубок мира-2018/19 стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке, а завершится 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене.
  • Два этапа КМ пройдут в Северной Америке.

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