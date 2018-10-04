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«Увидимся на Кубке мира!» Антон Шипулин объявил о продолжении карьеры
Победитель Олимпиады выступит на Кубке мира-2018/19.
Российский биатлонист Антон Шипулин продолжит карьеру профессионального спортсмена.
«В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю! Решение я принял.
Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке мира!» – написал Шипулин в инстаграме.
- Шипулин – олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер ОИ 2010 года в эстафете.
- Кубок мира-2018/19 стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке, а завершится 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене.
- Два этапа КМ пройдут в Северной Америке.
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