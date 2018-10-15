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«Нужно перезарядить батарейки». Дальмайер взяла перерыв в тренировках из-за проблем со здоровьем

«Нужно перезарядить батарейки». Дальмайер взяла перерыв в тренировках из-за проблем со здоровьем
Eurosport

1 час назад

Старт сезона пройдет без немки.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер взяла перерыв в тренировках и пропустит старт сезона-2018/19 из-за проблем со здоровьем.

«Иногда нужно немного притормозить. Я была настроена оптимистично, чтобы пережить напряженный олимпийский сезон, несмотря на несколько неудач в последнее время. Но всякий раз, когда я думала, что сделаю следующий шаг, инфекция или другие проблемы со здоровьем останавливали меня. Поэтому последние несколько недель оказались сложными для меня.

Сейчас я не готова к профессиональным тренировкам и подготовке. Но я уверена, что наверстаю упушенное, когда полностью восстановлюсь. Нужно слушать тело и перезарядить батарейки, хоть это и нелегко», – написала Дальмайер в инстаграме.

«Ее иммунитет ослаблел. Высокоинтенсивные тренировки и стресс в нынешней ситуации будут непродуктивными», – цитирует врача немецкой сборной Клаус-Юргена Маркардта Frankfurter Allgemeine.

  • Биатлонный сезон стартует в словенской Поклюке 30 ноября.
  • Дальмайер – двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира.
  • В сезоне-2016/17 Лаура выиграла общий зачет Кубка мира.

Лаура Дальмайер станет великой. Если уйдет не из спорта, а от сравнений с Магдаленой Нойнер

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