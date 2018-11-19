Светлана Слепцова: «Доказательств по нашему делу нет. IBU пустил пыль в глаза»

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала, как двигается дело по допинговым обвинениям.

«На данный момент мы не судимся, потому что нет конкретики. Выбросили всю эту информацию о нас с очевидной целью, перед конгрессом IBU. Мы дали ответ IBU в течение двух недель, дальше все замолкло. Помощи от СБР никакой не поступало, но мы особо и не ждали ее. Наверное, мог бы нам кто-нибудь позвонить и спросить, нужна ли она. Ни мне, ни Евгению Устюгову таких звонков не было.

Женя в СБР звонил, там помощи мы не дождались. Я не скрываю: в тот вечер, когда было объявлено о расследовании в отношении нас, мне позвонил Сергей Кущенко и сказал: «Света, не беспокойся, мы вас будем защищать, вы наши спортсмены, мы вас не бросим». То есть Прохоров и Кущенко – те люди, которые откликнулись на призыв», – цитирует Слепцову Life.

Помимо Слепцовой обвинения выдвинуты против Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Светлана завершила карьеру в 2017 году.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме