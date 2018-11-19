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Светлана Слепцова: «Доказательств по нашему делу нет. IBU пустил пыль в глаза»

Слепцова: «Доказательств по нашему делу нет. IBU пустил пыль в глаза»
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Биатлонистов держат в неведении.

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала, как двигается дело по допинговым обвинениям.

«На данный момент мы не судимся, потому что нет конкретики. Выбросили всю эту информацию о нас с очевидной целью, перед конгрессом IBU. Мы дали ответ IBU в течение двух недель, дальше все замолкло. Помощи от СБР никакой не поступало, но мы особо и не ждали ее. Наверное, мог бы нам кто-нибудь позвонить и спросить, нужна ли она. Ни мне, ни Евгению Устюгову таких звонков не было.

Женя в СБР звонил, там помощи мы не дождались. Я не скрываю: в тот вечер, когда было объявлено о расследовании в отношении нас, мне позвонил Сергей Кущенко и сказал: «Света, не беспокойся, мы вас будем защищать, вы наши спортсмены, мы вас не бросим». То есть Прохоров и Кущенко – те люди, которые откликнулись на призыв», – цитирует Слепцову Life.

  • Помимо Слепцовой обвинения выдвинуты против Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова.
  • Светлана завершила карьеру в 2017 году.
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