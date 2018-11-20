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Антон Шипулин использовал сына в качестве груза и протащил за собой на снегокате по лесу
И малому весело, и папка доволен.
Антон Шипулин не попал в ростер сборной России на Кубок мира, но показывает, что не унывает из-за этого.
Биатлонист прокатился с сыном по финскому Контиолахти и выложил в инстаграм видео их совместной тренировки.
«Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате. Сын тренирует папу», – подписал видео Антон.
- Шипулин будет готовиться на сборе со второй командой сборной России и примет участие в Кубке IBU и «Ижевской винтовке».
- Первый этап Кубка мира пройдет в Поклюке со 2 по 9 декабря.
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