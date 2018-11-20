Other Agency

Антон Шипулин использовал сына в качестве груза и протащил за собой на снегокате по лесу

Шипулин использовал сына в качестве груза и протащил за собой на снегокате по лесу
Eurosport

1 час назад

И малому весело, и папка доволен.

Антон Шипулин не попал в ростер сборной России на Кубок мира, но показывает, что не унывает из-за этого.

Биатлонист прокатился с сыном по финскому Контиолахти и выложил в инстаграм видео их совместной тренировки.

«Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате. Сын тренирует папу», – подписал видео Антон.

  • Шипулин будет готовиться на сборе со второй командой сборной России и примет участие в Кубке IBU и «Ижевской винтовке».
  • Первый этап Кубка мира пройдет в Поклюке со 2 по 9 декабря.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Вегас» был настолько ужасен, что пропустил 7 шайб за 24 минуты

03:24
Популярные видео
«Вашингтон» летел «Монреалю» 2:4, но великий Овечкин сподвиг товарищей на камбэк
 591 просмотров3 ч
У Радулова выдался насыщенный матч против «Рейнджерс» – он покушал банан и мощно грохнулся об лед
 164 просмотров1 ч
А еще вам может понравиться