«Калашников» начнет производство винтовки для сборной России по биатлону в 2019 году

Концерн «Калашников» в 2019 году начнет серийное производство новой биатлонной винтовки «Би-7-7». Сначала планировалось, что выпуск начнется уже в 2018 году, но испытания продолжаются в связи с необходимостью доведения до совершенства.

«Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства. Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство.

Спортсмены остались довольны и выразили мнение, что в будущем российские биатлонисты перейдут на новые российские винтовки. В идеале нам бы хотелось видеть всю сборную России с винтовками Izhmash, поэтому будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это стало возможным», – цитирует директора по спортивным проектам «Калашникова» Ивана Черезова ТАСС.

Черезов – трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпиады.

Кубок мира по биатлону стартует 2 декабря в словенской Поклюке.

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