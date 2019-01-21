«Не буду давать обещаний, которые не сдержу». Шипулин хочет стать депутатом ГД от «Единой России»

Бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал о планах по участию на довыборах в Думу и желании вступить в партию ГД «Единая Россия» в статусе депутата.

«Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал.

Всю сознательную жизнь я провел в профессиональном спорте вдалеке от семьи, родных. Настал момент, когда мне хочется попробовать себя в ином качестве. Более того, если мне удастся избраться, я все равно не оставлю своих инициатив, направленных на развитие спорта в нашей стране. Также я считаю, что если бывший спортсмен избирается в Госдуму, то должен работать в профильном комитете. По крайней мере, мне лично хотелось бы видеть такое развитие событий.

Что касается работы тренером, то, еще будучи спортсменом, я не раз говорил, что не вижу себя в этой профессии. Это не мое. Подсказывать, консультировать – без проблем. По поводу того, чтобы развивать российский спорт. Я еще раз готов повторить: я не считаю, что потенциальное избрание может мне помешать реализовывать инициативы в этой области. Скорее, этот статус может помочь.

Я прекрасно понимаю то, какое сейчас сложилось мнение о спортсменах в политике. Мне ничего не остается, кроме как своей деятельностью менять отношение людей. Говорить на эту тему можно бесконечно, но для того, чтобы что-то поменять, нужно не говорить, а делать.

Собираюсь показать себя с лучшей стороны, не давать тех обещаний, которые я не смогу сдержать. Я понимаю, что будет непросто. Но никто и не обещал, что будет легко. Я хочу доказать, что опыт в спорте можно использовать в политике в положительном ключе. Я не иду на выборы из-за потенциальной зарплаты, я прочно стою на ногах. Я иду для того, чтобы попытаться что-то изменить. Это большой вызов для меня. Еще будучи спортсменом я всегда говорил, что мы живем в великой стране. Тем не менее, понимаю, что существует огромное количество проблем, которые требуют решения. Я не утверждаю, что могу прийти и решить все проблемы. Но я готов делать все, что в моих силах, чтобы общий уровень жизни улучшался.

Давайте не забывать о том, что это довыборы. Это значит, что у успешного кандидата будет два года на то, чтобы проявить себя. Я планирую быть как можно более открытым, хочу постоянно показывать то, что я буду делать, чтобы у людей была возможность оценить мою работу. Если я пойму, что я не справляюсь, если люди поймут, что я не достоин быть депутатом, то я не буду занимать чужое место. Это точно», – рассказал спортсмен в интервью URA.ru.