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«Не буду давать обещаний, которые не сдержу». Шипулин хочет стать депутатом ГД от «Единой России»

«Не буду давать обещаний, которые не сдержу». Шипулин хочет стать депутатом ГД от «Единой России»
Eurosport

11 ч. назад

Экс-биатлонист пополнит ряды спортсменов в политике.

Бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал о планах по участию на довыборах в Думу и желании вступить в партию ГД «Единая Россия» в статусе депутата.

«Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал.

Всю сознательную жизнь я провел в профессиональном спорте вдалеке от семьи, родных. Настал момент, когда мне хочется попробовать себя в ином качестве. Более того, если мне удастся избраться, я все равно не оставлю своих инициатив, направленных на развитие спорта в нашей стране. Также я считаю, что если бывший спортсмен избирается в Госдуму, то должен работать в профильном комитете. По крайней мере, мне лично хотелось бы видеть такое развитие событий.

Что касается работы тренером, то, еще будучи спортсменом, я не раз говорил, что не вижу себя в этой профессии. Это не мое. Подсказывать, консультировать – без проблем. По поводу того, чтобы развивать российский спорт. Я еще раз готов повторить: я не считаю, что потенциальное избрание может мне помешать реализовывать инициативы в этой области. Скорее, этот статус может помочь.

Я прекрасно понимаю то, какое сейчас сложилось мнение о спортсменах в политике. Мне ничего не остается, кроме как своей деятельностью менять отношение людей. Говорить на эту тему можно бесконечно, но для того, чтобы что-то поменять, нужно не говорить, а делать.

Собираюсь показать себя с лучшей стороны, не давать тех обещаний, которые я не смогу сдержать. Я понимаю, что будет непросто. Но никто и не обещал, что будет легко. Я хочу доказать, что опыт в спорте можно использовать в политике в положительном ключе. Я не иду на выборы из-за потенциальной зарплаты, я прочно стою на ногах. Я иду для того, чтобы попытаться что-то изменить. Это большой вызов для меня. Еще будучи спортсменом я всегда говорил, что мы живем в великой стране. Тем не менее, понимаю, что существует огромное количество проблем, которые требуют решения. Я не утверждаю, что могу прийти и решить все проблемы. Но я готов делать все, что в моих силах, чтобы общий уровень жизни улучшался.

Давайте не забывать о том, что это довыборы. Это значит, что у успешного кандидата будет два года на то, чтобы проявить себя. Я планирую быть как можно более открытым, хочу постоянно показывать то, что я буду делать, чтобы у людей была возможность оценить мою работу. Если я пойму, что я не справляюсь, если люди поймут, что я не достоин быть депутатом, то я не буду занимать чужое место. Это точно», – рассказал спортсмен в интервью URA.ru.

  • Антон завершил карьеру в профессиональном биатлоне в декабре 2018-го.
  • На чемпионатах мира по биатлону Шипулин завоевал 4 золота – все в эстафете.

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