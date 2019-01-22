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ВАДА не лишило РУСАДА соответствия кодексу организации

ВАДА не лишило РУСАДА соответствия кодексу организации
Eurosport

6 ч. назад

Все в порядке, мы в безопасности.

Исполком ВАДА по итогам заседания оставил неизменным статус РУСАДА.

К Российскому антидопинговому агентству не будут применены санкции, а также его не лишат соответствия кодексу международной организации, сообщает пресс-служба ВАДА.

Члены исполкома взяли во внимание рекомендацию Независимого комитета по соответствию ВАДА, который оценивал выполнение российской стороной условий восстановления РУСАДА. Комитет рекомендовал не применять санкции в отношении российской антидопинговой системы.

  • Исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах в сентябре 2018 года.
  • Для сохранения статуса российская сторона выполнила условия: предоставила ВАДА доступ к лаборатории и выдала на перепроверку подозрительные допинг-пробы.
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