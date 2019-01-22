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Себастьян Самуэльссон – о сохранении статуса РУСАДА: «Я не удивлен. ВАДА теряют доверие»

Самуэльссон – о сохранении статуса РУСАДА: «Я не удивлен. ВАДА теряет доверие»
Eurosport

51 мин. назад

Швед в своем репертуаре.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон дал оценку решению Всемирного антидопингового агентства оставить Российскому антидопинговому агентству статус соответствия.

«Прежде всего, я совсем не удивлен. Это было ожидаемое решение. У меня двоякое отношение к этой ситуации: с одной стороны, хорошо, что ВАДА получило данные из московской лаборатории. С другой, они нарушили критерии, которые сами же и установили. Таким образом они теряют доверие к себе.

Отстранить страну, которая не соответствует требованиям, – это самая крайняя мера. Но если бы Россию не восстановили в сентябре, то и проблем бы не было. Тогда ВАДА могло бы гнуть свою линию. А теперь все очень странно.

Впрочем, я об этом вообще не думаю. У меня идут соревнования, скоро начнется чемпионат мира. Не думаю, что это решение как-то повлияет на меня, оно повлияет только на доверие к ВАДА», – приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

  • Исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах в сентябре 2018 года.
  • Для сохранения статуса российская сторона выполнила условия: предоставила ВАДА доступ к московской лаборатории и выдала на перепроверку подозрительные допинг-пробы.

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