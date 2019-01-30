Вольфганг Пихлер: «Родченков извратил информацию, придумав многое, чего не было в реальности»

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер передал информацию, указывающую на ложность свидетельств Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

«Год назад в IBU еще не существовало независимой группы, она появилась только в октябре прошлого года. Ну да, наверное, я мог бы и раньше кому-то показать бумаги, с кем-то поделиться соображениями. Но дело в том, что после всей истории с допингом я больше никому не доверяю.

Дать информацию журналистам? Я прекрасно понимаю, как устроен современный информационный мир: велика вероятность, что люди выдернут самое горячее, извратив смысл всего прочего. По большому счету и Родченков ее извратил, просто придумав многое из того, чего не было в реальности.

Я с самого начала говорил: если Ольга Зайцева или Яна Романова, которых коснулись обвинения, пойдут в CAS, я тоже туда приеду с теми доказательствами, которыми располагаю, и которыми располагает мой адвокат. Адвокат Зайцевой, кстати, тоже», – цитирует Пихлера «Р-Спорт».

Пихлер работал с женской сборной России с 2011 по 2013 год.

Родченков ранее возглавлял московскую антидопинговую лабораторию. Позже он бежал в США и стал ключевым свидетелем в деле отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за государственной системы допинга.

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